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Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti

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Giriş: 20.01.2023 22:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programı çok renkli anlara sahne oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçı Goran Bregovic, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı. Başkan Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.

Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Başkan Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında sahne aldı.

Sanatçı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı.

Başkan Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait şarkının sözleri şöyle:

"Doğdu üstümüze nazlı hilali
Doğruya döndürdük biz kalplerimizi
Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti
Yarın değil hemen şimdi!
Vursun davullar sevdamızı deli deli
Derdimin dermanı, çaresi çok belli.
Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi
Yarın değil hemen şimdi!
Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını
Dağılsın bulutlar...
Mazlumlar söylesin şarkılarını
Başlasın Türkiye Yüzyılı!
Yarın değil hemen şimdi"

Etkinlikte ayrıca, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Muhammed Yıldırır da sahne aldı.

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