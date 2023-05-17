Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Afet mağduru vatandaşların imdadına ise AFAD yetişti. Vatandaşlar yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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