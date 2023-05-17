HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik
Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik
Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Afet mağduru vatandaşların imdadına ise AFAD yetişti. Vatandaşlar yaşadıklarını A Haber'e anlattı.