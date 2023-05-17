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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Afet mağduru vatandaşların imdadına ise AFAD yetişti. Vatandaşlar yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:50
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Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan rekor oydan rahatsız olan CHP'li belediye ücretsiz konaklama hizmetini sonlandırdı, devreye AFAD girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem çok sayıda yıkıma neden oldu. Devlet afetin hemen ardından yaraları sarmak için harekete geçti.

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Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

Konteyner kentler çadırlar kuruldu, kalıcı konutların inşası da hemen başladı. Hatta birkaç haftada bazı köy evleri inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi.

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Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

Yapılan hizmet de karşılıksız kalmadı 14 Mayıs'taki seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti deprem bölgesinde açık ara farkla birinci oldu. Bu durum muhalefeti rahatsız etti.

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Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! CHP’li Tekirdağ Belediyesi depremzedeleri sokağa attı… A Haber’e anlattılar: Fragmanı izledik

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi.