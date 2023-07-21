Başkan Erdoğan Zelenskiy ile telefonda görüştü! Gündem Tahıl Koridoru Anlaşması...

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele alındığı ifade edildi. İşte detaylar...