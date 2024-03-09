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Başkan Erdoğan yıllar sonra 'one minute' çıkışı: 15 yıl önce neredeysem bugün de dimdik bir şekilde oradayım

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 12:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan yıllar önce yaptığı "one minute" çıkışını hatırlatırken "15 yıl önce neredeysem bugün de dimdik oradayım" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye'nin Gazze'nin sesi olduğunu vurgulayan Erdoğan bölgeye toplam 40 bin ton yardım yapıldığının altını çizdi.
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