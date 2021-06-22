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Başkan Erdoğan yerli Kovid-19 aşısının ismini canlı yayında açıkladı! TuRKOVAC ne demek? Anlamı nedir?

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Giriş: 22.06.2021 16:27
Güncelleme:22.06.2021 16:27
Son dakika haberi:.. Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Aşının isminin TURKOVAC olarak duyurldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşının isminin ne anlama geldiğini açıkladı. Detaylar haberimizde...

SONDAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada; "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum.

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