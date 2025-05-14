Başkan Erdoğan, "İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, “Yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç var. Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanmalı, ota-uzun vadeli program oluşturulmalı.” açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz." dedi.

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