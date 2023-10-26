28 Ekim 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'dan önemli açıklamalar! "Türkmenistan ile 13 anlaşma imzalandı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov, anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Türkmenistan ile Türkiye arasında 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.