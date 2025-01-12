Başkan Erdoğan ve Tatlıses’ten çarpıcı diyalog! Şanlıurfa’dan seçim startı verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacağını belirten Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından İbrahim Tatlıses, "Urfalıyam ezelden" türküsünü okudu. Başkan Erdoğan'a dönerek, "Biz sizinle birlikteyiz, ölene kadar" diyen Tatlıses, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım." diye sordu. Başkan Erdoğan da "Sen varsan varım." yanıtını verdi. A Haber’de yayınlanan Satır arası programında uzman isimler tarafından bu diyalog “Tatlıses tüm merak edilenleri sorarak yeni dönemin seçim kampanyasının Şanlıurfa’dan başlattı.” olarak yorumlandı.

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