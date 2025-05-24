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Başkan Erdoğan ve Suriye lideri Şara görüşmesinin şifreleri A Haber’de

Başkan Erdoğan ve Suriye lideri Şara görüşmesinin şifreleri A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 16:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul’da bulunan Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Kritik zirvenin analizini A Haber’de canlı yayınına katılan Kafkassam Başkanı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Murat Genç yaptı.
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Başkan Erdoğan ve Suriye lideri Şara görüşmesinin şifreleri A Haber’de
Görüşmenin şifreleri A Haber’de!
Görüşmenin şifreleri A Haber’de!
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