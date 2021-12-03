Başkan Erdoğan ve Putin arasında "Ukrayna" görüşmesi - Detayları A Haber muhabiri aktardı

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkan Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. A Haber muhabiri Mahmut Keşan görüşmesde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildiğini aktardı.

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