13 Mart 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'da Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik.Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.