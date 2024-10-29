29 Ekim 2024, Salı
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Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de! Cumhuriyet 101 yaşında
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlandı. Devlet erkanı Başkan Erdoğan liderliğinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı