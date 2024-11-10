Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk kabri başında anıldı

Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü... Atatürk tam 86 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ülke genelinde anma programları düzenlendi. Atatürk için ilk resmi tören ise kabri başında gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında güne Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalarken Türk milletinin tek bilek ve tek yürek olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca "Kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma törenine iştirak edecek.

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