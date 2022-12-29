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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde gündemde hangi konular var? Seçim erkene alınır mı? A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 16:32
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Kabulün an itibariyle başlaması bekleniyor. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili "Zaten b
Seçim erkene alınır mı? SEÇİM ERKENE ALINIR MI?

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Seçim erkene alınır mı?
Seçim erkene alınır mı?
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