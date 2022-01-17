Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ortak basın toplantısı

Son dakika haberleri... Türkiye ve Arnavutluk arasında farklı alanlardaki anlaşmaları içeren vesikalar imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama törenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde, FETÖ ile mücadele konusunun ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha hızlı, somut adımlar atılması en samimi beklentimizdir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz sene yüzde 68'e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyleyerek, "Hedef şimdi 1 milyar dolar hedefini yakalamak." dedi.