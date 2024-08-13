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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 16:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
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