Başkan Erdoğan: Türkiye'yi Suriye gibi yapmak isteyenlere cevabımızı inlerine girerek verdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM'de yaptığı grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik." dedi.