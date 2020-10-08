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Başkan Erdoğan: Türkiye destan yazıyor! Dünyanın 3-4 ülkesinden biriyiz

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Giriş: 08.10.2020 15:40
Güncelleme:08.10.2020 15:45
‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın 3 ülkesinden biriyiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Türkiye destan yazıyor!
Başkan Erdoğan: Türkiye destan yazıyor!
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