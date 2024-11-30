"Türkiye birilerinin deneme tahtası değildir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörü kaynağında çözeceklerini belirtirken, "AK Parti’nin en büyük başarılarından biri, uzunca bir süre ülkemizin "iç cephesini" sarsan sinsi senaryoyu yırtıp atmasıdır. Artık herkes biliyor ki, Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir." dedi.