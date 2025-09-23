23 Eylül 2025, Salı

Başkan Erdoğan Türkevi'nden çıktı!

Başkan Erdoğan Türkevi'nden çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
23.09.2025 18:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM kürsüsünde konuşmasını yapmak üzere Türkevi'nden çıkış yaptı. A Habere muhabiri Hatice Kübra Bal Mew York'tan son durumu aktardı.
