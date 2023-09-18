Başkan Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İslam düşmanlığı ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Irkçılığa karşı saflarımızı sıkı tutmalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Türk-ABD ilişkilerini zehirleyen bazı çıkar grupları var" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

İradelerine sahip çıkmak için tüm zorlukları göğüsleyen vatandaşlarımıza şükranımı sunuyorum

Asrın Felaketi olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla canımızı kaybettik

11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi, devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. 200 bin konutun inşa süreci başladı.

Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, depremzede şehirlerimizi eskisinden daha güvenli bir şekilde ayağa kaldıracağız.

Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken, diğer yandan kültürümüzü Amerikalılara tanıtarak beşeri köprüler kuruyorsunuz.

Türk-ABD ilişkilerini zehirleyen bazı çıkar grupları var.

Özellikle İslam düşmanlığı ırkçılık karşısında saflarımızı sık tutmalıyız, Türk Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor.

Rusya-Ukrayna savaşında tutumumuz net! Diplomatik başarılara imza attık.