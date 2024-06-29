29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde! Erdoğan'dan öğrencilere: hayalleriniz olsun, bir davası olmalı insanın…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 20:18
2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan NUN Okulları’nda mezuniyet sevinci yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte torunu Ahmet Akif Albayrak'ın NUN Okulları mezuniyet törenine katıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde! Erdoğan’dan öğrencilere: hayalleriniz olsun, bir davası olmalı insanın…
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde! Erdoğan'dan öğrencilere: hayalleriniz olsun, bir davası olmalı insanın…
Başkan Erdoğan NUN Okullarında torununun mezuniyet töreninde!
Başkan Erdoğan NUN Okullarında torununun mezuniyet töreninde!
Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok!
Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok!
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde!
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde!
Yeni dönemde ruhsatsız drone ceza
Yeni dönemde ruhsatsız drone ceza
Rıdvan Uz’un ihracından vaz mı geçildi?
Rıdvan Uz’un ihracından vaz mı geçildi?
Özel’den partisine normalleşme mesajı!
Özel'den partisine "normalleşme" mesajı!
Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek!
Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek!
PKK’ya sınır ötesinde büyük darbe!
PKK'ya sınır ötesinde büyük darbe!
AK Parti yarın kampa giriyor
AK Parti yarın kampa giriyor
35 şehre yayılacak! 1 milyon katılım
35 şehre yayılacak! 1 milyon katılım
İran’da seçim ikinci tura kaldı!
İran'da seçim ikinci tura kaldı!
Daha Fazla Video Göster