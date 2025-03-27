27 Mart 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.