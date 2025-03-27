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Başkan Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 22:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz
Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz
"Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz"
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