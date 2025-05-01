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Başkan Erdoğan sendika temsilcilerini kabul etti

Başkan Erdoğan sendika temsilcilerini kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 11:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendika ve işçi temsicileri, işçi, esnaf ve çalışanlarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 'Çalışanlarımızın haklarını korumak hep temel önceliğimiz oldu, bundan sonra da Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz' dedi.
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Başkan Erdoğan sendika temsilcilerini kabul etti
Başkan Erdoğan sendika temsilcilerini kabul etti
Başkan Erdoğan sendika temsilcilerini kabul etti
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