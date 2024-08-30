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Başkan Erdoğan şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü!

Başkan Erdoğan şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 22:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.
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