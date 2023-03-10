Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı! Türkiye seçime gidiyor... Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. A Haber tarihi günde Beştepe'den özel yayın gerçekleştirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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