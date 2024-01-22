22 Ocak 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü açıklayacak
Tüm illerde gösterilecek adayları açıklayan AK Parti'de gözler seçim beyannamesinde. 30 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede hangi başlıklar olacak? Ankara ve İzmir'de ise sıra ilçe adaylarına geldi. Adaylar ne zaman açıklanacak? Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ son bilgileri aktardı.