Başkan Erdoğan seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü açıklayacak

Tüm illerde gösterilecek adayları açıklayan AK Parti'de gözler seçim beyannamesinde. 30 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede hangi başlıklar olacak? Ankara ve İzmir'de ise sıra ilçe adaylarına geldi. Adaylar ne zaman açıklanacak? Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ son bilgileri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN