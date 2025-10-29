29 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Savunmada sanayiimiz dünya ile rekabet ediyor!
Başkan Erdoğan: Savunmada sanayiimiz dünya ile rekabet ediyor!

Başkan Erdoğan: Savunmada sanayiimiz dünya ile rekabet ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 19:59
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Özel Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisindeki yerli üretim hamlesine dikkat çekti. Erdoğan, “Daha 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke gayretlerimiz neticesinde hamdolsun bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükselmiştir. Siyasi istikrar ve güven ortamı sağlandığında, direksiyonda emin ve ehil eller olduğunda Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost düşman herkese gösterdik.” dedi.
