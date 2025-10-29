Başkan Erdoğan: Savunmada sanayiimiz dünya ile rekabet ediyor!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Özel Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisindeki yerli üretim hamlesine dikkat çekti. Erdoğan, “Daha 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke gayretlerimiz neticesinde hamdolsun bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükselmiştir. Siyasi istikrar ve güven ortamı sağlandığında, direksiyonda emin ve ehil eller olduğunda Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost düşman herkese gösterdik.” dedi.

