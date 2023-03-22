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Başkan Erdoğan Ramazan ayının ilk gününde Kahramanmaraş'ta depremzedelerle oruç açacak

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:46
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte yapacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.
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