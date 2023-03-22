22 Mart 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Ramazan ayının ilk gününde Kahramanmaraş'ta depremzedelerle oruç açacak
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte yapacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.