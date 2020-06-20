20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan, PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2020 21:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Osman Tuncay'ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit olan 4 kişiden Osman Tuncay'ın ailesini ziyaret eden Soylu, Tuncay'ın eşi Emine, babası Mehmet, annesi Halime ve biri kız 2 çocuğuyla bir araya geldi.

Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, daha sonra şehidin babası Mehmet Tuncay'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Erdoğan, Tuncay'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Rabbim taksiratını, hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin inşallah. Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mehmet Tuncay da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu.

Zatürre aşısı Kovid-19'dan korur mu?
Zatürre aşısı Kovid-19'dan korur mu?
Bakan Koca 4 ilin sayılarına dikkat çekti!
Bakan Koca 4 ilin sayılarına dikkat çekti!
Başkan Erdoğan, PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Başkan Erdoğan, PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Bakan Koca 20 Haziran verilerini açıkladı
Bakan Koca 20 Haziran verilerini açıkladı
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir skandalı daha gün yüzüne çıktı!
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir skandalı daha gün yüzüne çıktı!
Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda
Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda
Marmara Üniversitesi Hastanesi hizmete açıldı
Marmara Üniversitesi Hastanesi hizmete açıldı
Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler
"Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler"
Meclis Başkanı Şentop hastanesi açılısında konuştu
Meclis Başkanı Şentop hastanesi açılısında konuştu
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Bizi şikayet eden Fransa NATO'da da kepaze oldu
Bizi şikayet eden Fransa NATO'da da kepaze oldu
Sınır hattında sıcak gelişme! Askeri helikopterler...
Sınır hattında sıcak gelişme! Askeri helikopterler...
Daha Fazla Video Göster