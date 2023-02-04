04 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan, Nobel Barış Ödülü’ne aday! 14 ülkeden Nobel desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Nobel Barış Ödüllerine aday gösterildi. Bugüne kadar 14 ülkeden de kendisine destek geldi. Başkan Erdoğan'ın aday listesinde adının bulunmasının en önemli sebebi ise Rusya Ukrayna savaşında ortaya koyduğu dengeli siyaset ve uzlaşmacı dil.