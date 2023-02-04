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Başkan Erdoğan, Nobel Barış Ödülü’ne aday! 14 ülkeden Nobel desteği

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Giriş: 04.02.2023 08:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Nobel Barış Ödüllerine aday gösterildi. Bugüne kadar 14 ülkeden de kendisine destek geldi. Başkan Erdoğan'ın aday listesinde adının bulunmasının en önemli sebebi ise Rusya Ukrayna savaşında ortaya koyduğu dengeli siyaset ve uzlaşmacı dil.
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