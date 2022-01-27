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Başkan Erdoğan, Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gelişmeyi ilk kez duyurdu

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Giriş: 27.01.2022 01:11
Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Necip Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de bunu konuştuk. Bu kişi Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak şu anda ülkemiz yarıgısna hesap veriyor. İstihbarat teşikilatımızın buradaki yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyologlarla birlikte bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen bir kişi. Bu olayın zanlısının yakalanıp ülkemize getirilemsi geçmişteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılma konusundaki kararlığımızın bir isbatıdır. Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerin her zaman oyunlarını bozduk. Güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız.'' ifadelerini kullandı.
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