Başkan Erdoğan, Nazarbayev, Rama ve Borut ile görüştü

Antalya'daki diplomasi forumuna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği vardı. O trafik bugün de devam edecek. Erdoğan dün kimlerle görüştü? Randevu defterinde bugün kimler var? Detayları Antalya'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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