12 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan, Nazarbayev, Rama ve Borut ile görüştü
Antalya'daki diplomasi forumuna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği vardı. O trafik bugün de devam edecek. Erdoğan dün kimlerle görüştü? Randevu defterinde bugün kimler var? Detayları Antalya'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.