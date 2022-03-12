12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Nazarbayev, Rama ve Borut ile görüştü

Başkan Erdoğan, Nazarbayev, Rama ve Borut ile görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2022 09:37
Antalya'daki diplomasi forumuna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği vardı. O trafik bugün de devam edecek. Erdoğan dün kimlerle görüştü? Randevu defterinde bugün kimler var? Detayları Antalya'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peş peşe kritik temaslar
Peş peşe kritik temaslar
İnfilak etmeyen bombalar temizleniyor
İnfilak etmeyen bombalar temizleniyor
A Haber Kiev sokaklarında!
A Haber Kiev sokaklarında!
Rus konvoyuna pusu!
Rus konvoyuna pusu!
Avrupa’da Rus gazı korkusu!
Avrupa’da Rus gazı korkusu!
İBB’ye tepki! 112 çınar ağacı kesildi
İBB’ye tepki! 112 çınar ağacı kesildi
Arnavutluk Başbakanı’ndan Ukrayna - Rusya savaşı yorumu
Arnavutluk Başbakanı'ndan Ukrayna - Rusya savaşı yorumu
Venezuela Dışişleri Bakanı A Haber’e konuştu
Venezuela Dışişleri Bakanı A Haber'e konuştu
Kılıçdaroğlu skandal açıklamalara sessiz kaldı
Kılıçdaroğlu skandal açıklamalara sessiz kaldı
Stoltenberg’den önemli açıklamalar!
Stoltenberg’den önemli açıklamalar!
Avrupa’ya çifte standart tepkisi!
Avrupa'ya çifte standart tepkisi!
Başkan Erdoğan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan kritik görüşme!
Daha Fazla Video Göster