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Başkan Erdoğan: Muhalefetin başkanı ekonomik tetikçilik yapıyor

Başkan Erdoğan: Muhalefetin başkanı ekonomik tetikçilik yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefette değişim görmeyi umdukça her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz. Ülkenin ana muhalefet partisi başkanı kendi ülkesini yabancı medyaya şikayet ediyor. İktidarı yıpratayım derken Türkiye'ye zarar veriyor, boykot çağrısı ile yerli ve milli markalara zarar veriyor. İhracatçılarımıza, istihdam sağlayan sanayicimize zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP'lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: Muhalefetin başkanı ekonomik tetikçilik yapıyor
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