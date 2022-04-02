Başkan Erdoğan: Milletimizle birlikte oynanan oyunları bozduk

Başkan Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ile iftarda buluştu. Buluşma sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Başkan Erdoğan, "Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz." dedi. Milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüze sahip çıkmanın, onurumuzu muhafaza etmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ile iftarda buluştu. Buluşma sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle;

VATAN TOPRAĞI VURGUSU

Ramazan aylarını Koronavirüs salgını yüzünden buruk geçirdik. İnşallah birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Her ikisiyle de yakın siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize; vatanda toprağımızı korumanın önemini bir kez daha göstermiştir.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE OYNANAN OYUNLARI BOZDUK"

Dünyanın en köklü geleneğine, dünyanın en güçlü birliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu duruma düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk, istikbalimize halel getirmedik. Sokakları karıştırarak ülkeyi ateşe ve kana boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

2023 MESAJI

Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde getirilen işsizlik sancısıyla kıvranırken, biz istihdamımızla, üretimimiz ve ihracatımızla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimizle ve gazilerimize şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunu, ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaşmak, gençlerimize 2053 vizyonunu bırakmak olduğuna inanıyoruz.