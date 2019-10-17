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17.10.2019

Başkan Erdoğan-Mike Pence görüşmesinde dikkat çeken masa düzeni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile olan görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile olan görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayında anlattı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandığını ifade eden Müderrisoğlu,"Heyetlararası görüşmeden verilen fotoğraf ise çok ilginçti. Çünkü bu tür görüşmelerde genellikle dikdörtgen uzun masanın uzun kenarlarından orta noktada heyet başkanları ve yan taraftar heyet üyeleri olur ve karşılıklı bir görüşme enstantanesi oluşturulur. Oysa heyetlerarası görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'nın masanın kenarında yanına ABD Başkan Yardımcısı'nı aldığını ve her iki ismin sağ ve sol yanında heyet üyelerinin sıralandığını görüyoruz ve bunu önemsiyorum. Çünkü bu aynı zaman Amerikan Başkan Yardımcısı'na Amerikalılara hala verilen önemin de bir tür göstergesi ve jesti olarak da yorumlanmalı ve okunmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ
İkili görüşmede Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğunu ancak heyetlerarası görüşmede FETÖ elebaşının iadesinin görüşüldüğünü bildiren Okan Müderrisoğlu, Halkbank dosyası adı altında sözde delillerle oluşturulmaya çalışılan ve Türkiye'yi baskılamaya dönük planlamanın olduğunu sözlerine ekledi.

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