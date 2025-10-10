Başkan Erdoğan memleketi Rize’de! Programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Dün hemşehrilerine seslendi onlar da çiçeklerle sevgi seli ile karşıladı. Peki Başkan Erdoğan'ın bugünkü programında ne var? A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN