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01.10.2019
Başkan Erdoğan Meclis'te ayakta alkışlandı |Video
Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Şentop'un konuşmasının ardından konuşmasını yapmak üzere Meclis'e giriş yaptı. Milletvekilleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. İşte o anlar...
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