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Başkan Erdoğan: Manşetlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik

Başkan Erdoğan: Manşetlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 14:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldiklerini söylerken 'Ülkemizde medya artık eskisinden daha özgür' dedi. Devlet düşmanlığının gazetecilik olarak gösterildiğini söyleyen Erdoğan sokak röportajlarını da eleştirdi. Erdoğan konuya ilişkin 'Önüne gelen mikrofon alıp milletimizi tahrik ediyor' ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Manşetlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik
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