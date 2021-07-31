Başkan Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu. Yangından en fazla zarar gören bölgelerden Kalemler Köyü'nde vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, tüm sorunların kısa zamanda çözüleceğini belirterek, ''Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik" dedi.