Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam uzun bir aradan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Son dönemde Türkiye'nin diplomasi alanındaki atılımları da hız kazandı. Görüşmenin içeriği neydi? Hangi mesajlar verildi? Hangi oyunları bozdu? Fransa ile ilişkilerde yeni dönem mi? Kanuni’nin mektubunda kime hangi mesajlar vardı?A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam uzun bir aradan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Son dönemde Türkiye'nin diplomasi alanındaki atılımları da hız kazandı. Görüşmenin içeriği neydi? Hangi mesajlar verildi? Hangi oyunları bozdu? Fransa ile ilişkilerde yeni dönem mi? Kanuni'nin mektubunda kime hangi mesajlar vardı?A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.

Sali, "Çok önemli bir gelişme. Fransa bu noktada biraz daha Türkiye'ye yakınlaşma noktasında adımlar atmış gibi görünüyor." dedi.