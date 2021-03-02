Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HATIRLATMASI

Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

''İKİ GÜÇLÜ NATO MÜTTEFİKİ OLARAK...''

Erdoğan, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMEYİ TELEGRAM HESABINDAN DUYURDU

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Sevgili kardeşim, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldık.



Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiğimizi dile getirdiğimiz görüşmede, salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimizi ifade ettim.



Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladığımızı Sayın Macron'a anlattım.



Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğinin altını çizdiğim görüşmede, Türkiye - Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığımızı dile getirdim.



Başta terörle mücadele olmak üzere Fransa ile birçok hususta dayanışma ile hareket etme arzusundayız.



Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı geceler diliyorum.