Başkan Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! NATO Liderler Zirvesi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya gidecek. Zirvenin gündemine ilişkin İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Aytrıntıları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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