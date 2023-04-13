Başkan Erdoğan liderliğinde Berat Albayrak mimarlığında! Türkiye'de enerjide dışa bağımlılık bitme yolunda...

Türkiye'nin doğal gazı önümüzdeki günlerde karaya çıkarak evlerde kullanılacakken bu tarihi projenin mimarı olarak dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ön plana çıkıyor. Katıldığı her toplantıda doğal gaz konusundaki hayallerinden bahseden Albayrak tarihi doğal gaz müjdesinin gelmesinde kritik bir rol üstlendi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, Albayrak'ın mimarlığında enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda emin adımlar atan Türkiye, büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdü. İşte Türkiye'nin doğal gaz konusundaki tarihi yolculuğu...