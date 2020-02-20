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20.02.2020

Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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