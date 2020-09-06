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Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti

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Giriş: 06.09.2020 14:14
Güncelleme:06.09.2020 14:18
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede Türkiye’nin Libya’ya verdiği askeri eğitim desteği ve Libya’daki son diplomatik hamleler ışığında Sirte ve Cufra’daki son durum ele alınacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Başkan Erdoğan ile Serrac arasındaki bu önemli görüşmenin ayrıntılarını aktardı.
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