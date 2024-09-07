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Başkan Erdoğan: Lafla çevrecilik yapmıyoruz

Başkan Erdoğan: Lafla çevrecilik yapmıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 17:30
Güncelleme:07.09.2024 17:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Gebze-Darıca sahil metro hattı için çalışmaların hızlandığını ifade ederken "Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Lafla çevrecilik yapmadıklarını belirten Başkan Erdoğan "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız." dedi.
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