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Başkan Erdoğan kritik kongreye video mesaj: Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza kültürleri öğretmektir

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Giriş: 20.01.2024 14:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan “Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyorum" dedi.
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