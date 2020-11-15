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Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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Giriş: 15.11.2020 15:00
Güncelleme:15.11.2020 15:10
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile havalimanında görüştü. Görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine KKTC'ye geldi. Başkan Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, törenin ardından Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine katıldıktan sonra Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek. Hala Sultan Camii'ni de ziyaret edecek olan Erdoğan, ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek. Erdoğan, sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşme gerçekleştirecek ve görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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